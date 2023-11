Poissons, le carnage

Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir sur les poissons : la pêche, les élevages, les aquariums et tout ce qui s’ensuit…

Leur habitat et leur environnement couvrent les trois quarts de la surface de notre planète ; et pourtant, nous les connaissons peu ; et malgré cela, nous n’hésitons pas à les tuer par myriades dans des conditions terribles. Alors que la consommation de chair des gros mammifères baisse, celle de poissons croît considérablement : promue comme une alternative saine, elle semble surtout ne pas impliquer de problèmes éthiques.

La considération pour les animaux augmente, des prises de conscience émergent… lentement. Mais pas pour les poissons. Ce sont pourtant de loin les victimes les plus nombreuses de notre consommation de chair ; ce sont des centaines, ou vraisemblablement des milliers de milliards de poissons qui sont tués chaque année dans le monde !

Ce livret lève le voile sur ce qu’ils vivent, sur ce qu’ils éprouvent et sur ce qu’ils subissent de notre fait (pêches, élevages, aquariums, etc.). Pour changer notre relation à ces êtres sensibles, pour que nous refusions enfin de les exploiter.

Cette brochure d’avril 2004 a été rééditée et en partie modifiée en novembre 2023.