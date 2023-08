C’est quoi le sexpo ?

> du vocabulaire, définitions et outils

MAIS AUSSI BEAUCOUP

> des anecdotes, des trucs intimes, kiffants, anonymisés

Sommaire

Le sexpo c’est quoi ?

How to do your sexpo ?

Comment ça commence

Interviews

Vécus d’un évènement MINT

Boite à outils/vocabulaire sur le consentement

Prises de parole

Vécus d’un évènement mixte