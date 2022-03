L’autogestion c’est pas de la tarte

Quelques réflexions sur la pratique de l’autogestion, et sur le fonctionnement collectif...



Comment articuler réflexion, action et ressenti ?

Comment articuler individualité et collectif ?

Quel degré d’investissement dans un projet collectif ?

Quel degré de présence sur le lieu ?

Squatter, est-ce un travail ?

La spontanéité : un choix ? Un poids ? Une chimère ?

Quelle répartition des tâches ?

Pourquoi reproduisons-nous des normes ?

Quelle ouverture sur l’extérieur ?

Les chef-fes, comment s’en débarasser ?

Comment s’éloigner de la spécialisation ?

Quelle communication interne des informations ?

Quels moments de discussions/décisions collectives ?

Quelle communication des sentiments ?

Quelle communication vers l’extérieur ?

Comment sortir de la consommation ?

Comment atteindre l’autonomie alimentaire ?

Quels liens ville-campagne ?

Faut-il envisager la légalisation de nos squats ?

Toutes ces questions sont très présentes dans les squats puisqu’elles touchent à la pratique de l’autogestion. On s’est dit qu’on se sentait un peu isolé-e-s sur ces réflexions, parce que dans les revues anars et totos et tout et toute on parle beaucoup de lutte et de théories mais peu de pratiques, et que même dans les squats le temps ou l’envie de se poser ces questions en face manquent souvent...