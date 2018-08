Deux fois plus de chances le samedi soir

brochure sur la biphobie



Ce fanzine a pour but de répondre aux plus improbables questions pour et sur les personnes bisexuelles...

Depuis quand les bi e.s existent‐iels ? La bisexualité est-elle à la mode ? Combien faut‐il de relations non hétéronormées à une personne bie pour être réellement bie ? Comment être sûr qu’une personne est réellement ce qu’elle dit être ? Peut‐on être antisexiste et bisexuel.le ? Hétéroland nous sauvera‐t-il ? Les bi.e.s ont‐iels une histoire ? Je suis vierge, puis‐je être bisexuel.le ? Doit‐on obligatoirement être une personne cis pour être bi ? Pourquoi les bi.e.s ne se reconnaissent‐iels pas entre elleux ? Être bi c’est tromper ? Y a t‐il un placard bi ? Suis‐je réellement bi.e ?... Est‐ce vraiment radical d’être bi ?...