ZADissidences

Des voix off de la ZAD entre l’abandon du projet d’aéroport et la semaine d’expulsion du 9 avril 2018



Cette compilation est une sélection subjective parmi de nombreux textes parus depuis janvier 2018 dans le Zadnews. Nous avons tenté ici de donner un aperçu d’une certaine diversité critique, tant par les points de vues exprimés, que par les formes choisies allant de l’humour sarcastique au texte de fond, de la rage assumée au témoignage. La plupart des textes ne sont parus que là, ils réagissent à des situations précises du quotidien de la zad et de la lutte, et s’adressent donc plutôt à priori à des personnes au courant. Pour certains, nous avons essayé de donner quelques éléments de contexte quand nous l’avons jugé possible et nécessaire. D’autres étaient trop dans un tac-au-tac de l’actualité interne pour être compréhensibles ici, ou bien leurs auteur-es ne souhaitaient pas les voir publiés.