ZADissidences 2

Des voix off de la ZAD - 1ère vague d’expulsions - Avril 2018



Voici le deuxième numéro de ZADissidences, focalisé sur la première vague d’expulsions de 2018, en avril. L’idée est ici de continuer à compiler des textes qui causent de la ZAD, critiquent la tendance dominante de ce qui reste du mouvement de lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et tentent d’enrayer ses pratiques autoritaires et réformistes.

Plus précisément, nous voulons participer à diffuser des voix de ce mouvement qu’on entend moins et qui refusent les choix et les visions politiques d’une partie des occupant·e·s. Ces conflits ne sont pas nouveaux, l’abandon du projet d’aéroport n’a fait qu’amplifier ce qui était déjà la direction prise depuis des années par quelques occupant·e·s en alliance avec les « composantes », direction qui en déjà fait fuir plus d’un.e depuis longtemps.

À lire aussi : ZADissidences 1 et ZADissidences 3.