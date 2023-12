Florilège des révoltes suite à l’assassinat de Nahel

« Suite à l’exécution de Nahel par les flics lors d’un contrôle routier le 27 juin 2023, des révoltes ont embrasé les nuits de la France entière. Ce qu’il s’est passé, les traces que ces quelques nuits ont laissées, sont inoubliables pour chacun-e les ayant vécues. Pour que l’on puisse transmettre ces histoires, ces ressentis, il faut y mettre des mots, faire des récits. C’est grâce à de multiples textes, initiatives, auxquels cette chronologie prétend modestement participer, que l’on peut arracher au récit du pouvoir ces actes révoltés, et en tirer nos propres bilans dans l’espoir que ça recommence et que la prochaine fois ça aille plus loin dans la remise en cause de ce monde de domination. »

Cette brochure est constituée d’une chronologie des événements effectuée sur le vif, principalement à partir des infos qui ont tourné dans la presse mainstream, entre le 28 juin et le 5 juillet 2023.