À propos des communautés mapuches en guerre et de la solidarité anarchiste

Ce texte, publié initialement en espagnol en avril 2018 dans la revue anarchiste internationale Kalinov Most n°2, propose une analyse et des réflexions concernant les liens de lutte entre Mapuches et anarchistes au Chili.

Sommaire :

- Brève mise en contexte et caractérisation des Mapuches

- Communautés autonomes

- L’importance de l’aspect local et sa continuité

- La négation de l’Occident

- Caractéristiques et particularités de l’affrontement actuel : organisations, tactiques et prison

- À propos de la solidarité anarchiste

- Contre les idéalisations, contre les sacralisations

- Bonus / Santiago (Chili) : « contre ceux qui nous forcent à obéir au quotidien »

- Sitographie