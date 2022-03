Tout ce qui fume n’est pas feu

Ce que complotisme et conspirationnisme font aux luttes



Écrit en pleine "crise" du covid19, ce texte aborde la question du complotisme et du rapport que nos milieux (anti-autoritaires/libertaires/autonomes) entretiennent avec ce système de pensée.

Sommaire :

1. Confusionnisme, complotisme et conspirationnisme, tentative de définitions

2. Quelques théories conspirationnistes qui ont influencé l’Histoire

3. Deux grands récits conspirationnistes mainstream actuels : QAnon et le « grand remplacement »

4. New-Age, « santé alternative », fascisme, clics et fric

5. Face aux complotismes, refuser le rôle de procureur ?

6. Ne pas laisser de place au complotisme dans nos luttes et nos milieux

Pour poursuivre, quelques ressources…