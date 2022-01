TransPédé.eGouines cependant



On sait, on sait, ce texte est long. Voici un résumé de ce que nous y transmettons, ce que nous y démontrons, et qui est issu de courants de pensée queer, marxistes et féministes.

En tant que queers, les mots que nous posons sur nos identités de genre, sexuelles et politiques appartiennent-ils aux un.es plutôt qu’aux autres ? Non.

Les personnes transmasculines possèdent-elles le “privilège masculin” ? Non.

De quoi est-ce qu’on parle quand on parle de “classe”, s’agit-il uniquement d’une question de privilèges ? Non.

Est-ce pertinent de réfléchir en terme de « classe des hommes » et de « classe des femmes » ? Non.

Les personnes transmasculines appartiennent-elles à la “classe des hommes” ? Non.

Est-ce qu’alors ça signifie que les personnes transmasculines sont des femmes ? Non.

Est-ce qu’alors ça veut dire qu’en miroir les personnes transféminines appartiendraient à la classe des hommes, qu’elles ne sont pas des femmes ? Non.

Une personne transmasculine qui se dit transgouine retire-t-il ce mot aux personnes transféminines, retire-t-il ce mot aux gouines en général ? Non.

Gouine ou pédé est-ce que ça veut seulement dire fille + fille, garçon + garçon ? Non.

Le genre existe-t-il par essence, naturellement, en dehors des mythes créés autour de l’hétéronorme et la différenciation des sexes ? Non.

Pour autant les personnes transmasculines peuvent-elles se dire homme, au même titre qu’un mec cis se dit homme ? Oui.

Pour autant les personnes transféminines peuvent-elles se dire femme, au même titre qu’une meuf cis se dit femme ? Oui.

Nous, transmasculins, transféminines et/ou pédés et/ou gouines et/ou bi.es, et/ou intersexes, etc.. sommes-nous, de fait, des anomalies dans l’hétéropatriarcat ? Oui.

Cela nous rend-il cible potentielle de violence, d’exploitation, d’aliénation ? Oui mais…

Cela nous donne-t-il un pouvoir subversif puissant qui peut gripper la machine hétéropatriarcale ? OUI.

C’est « pas logique » ? accroche-toi et lis-nous.