À barreaux rompus

Pourquoi on souhaite un monde sans prisons



« L’idée de cette brochure a émergé en 2018 de quelques participant-e-s à une assemblée anticarcérale de la région parisienne.

Nous sommes régulièrement confronté-e-s à des arguments pour justifier de l’impossibilité de se passer des prisons. Nous souhaitions tenter d’y répondre à travers cette brochure, et exposer ce qui fait qu’au contraire pour nous l’enfermement est inacceptable et qu’il ne peut pas coexister avec le monde de liberté auquel nous aspirons. »

Sommaire :

- Introduction

- De la réalité de l’enfermement à l’aspiration de la liberté !

- Je ne me sens pas "en sécurité" dans un monde de barreaux

- Fais pas d’bêtises... ou tu finiras en taule !

- Face au viol : lutter contre le sexisme, lutter contre l’Etat

- Pour ne plus devoir choisir entre porter plainte ou se taire

- L’État, la prison et le racisme

- Le mirage des peines dites « alternatives »

- Détruire les prisons. Et toutes les formes de punition !

- « Ça y est, vous y êtes »