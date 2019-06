Inceste



"On est trois à écrire/récolter d’autres contributions/mettre en page. (...) On fait partie du milieu féministe radical et on trouve que le sujet de l’inceste n’est (quasi) jamais abordé alors on fout les pieds dans l’plat ! (...) Parce qu’on parle beaucoup de viols/agressions sexuelles mais quand ça arrive quand tu es enfant, quand ça arrive par quelqu’un.e de ta famille, ça fait d’autres enjeux, et qu’ils sont peu pris en compte quand on parle en général de viol, ou de riposte par exemple."

Sommaire :

- La première fois que j’ai parlé

- Sans nom ou presque (partie 1)

- Ta famille fait du déni ?

- Sans nom ou presque (partie 2)

- Portrait de famille

- Pourquoi c’est dur de parler ?

- Des billes si un.e ami.e te parle de son histoire d’inceste

- Sans nom ou presque (partie 3)

- Taper sur des casseroles

- Epilogue

- Ressources