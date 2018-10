Manuel de survie en garde à vue



Ce manuel est à mettre entre toutes les mains, tant il est vrai que la garde à vue fait partie de la culture policière française.

Son but est de donner corps à une généralisation du silence, à l’extension la plus universelle possible du sabotage du travail policier. « Coupable » ou pas, là n’est pas la question : la mise à l’amende et l’enfermement, nous ne les souhaitons à personne. Liberté et impunité pour tous !

Sommaire :

- Notes préliminaires

- Pour commencer, une certitude : se taire c’est enrayer la machine policière-judiciaire

- Premiers conseils : éviter les pièges les plus grossiers

- Pourquoi se taire ? Quelques idées reçues à abandonner

- Mises en situation : il ne faut pas prendre les flics pour plus bêtes ou plus malins qu’ils ne le sont

- Les armes de l’ennemi : petites techniques de manipulation policière

- Corollaire : ne pas parler, ne pas signer

- Réussir à tenir : temporiser, enrober son silence

- En résumé : garder le silence, rester alerte, saboter le travail des flics