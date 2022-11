Vers un monde moins défoncé et merdique — Sobriété et lutte anarchiste

Vers un monde moins défoncé et merdique est sorti sous forme de brochure auto-éditée en 2003, aux Etats-Unis.

« De nombreuses raisons m’amènent à m’abstenir de la consommation d’intoxicants, et certaines d’entre elles ne sont pas "politiques" en soi. Certaines sont plus personnelles ou intimes : j’aime mon corps et veux préserver ma santé ; je suis terrifié par les addictions ; je tends vers les extrêmes, ainsi je pense que si j’avais bu ou m’étais drogué je l’aurais trop fait ; dans ma famille, des personnes toxicomanes et alcooliques ont ruiné des vies. D’autres raisons sont plus pragmatiques : en tant qu’activiste, je prends part à des actions qui m’exposent au risque de me faire arrêter, et les risques légaux encourus pour possession de drogue n’en valent pas la peine ; je préfère mettre mon argent ailleurs ; etc. Cependant, les principales raisons pour lesquelles j’ai adopté ce mode de vie sont clairement liées à mes convictions politiques révolutionnaires, féministes et anarchistes. Je ne pense pas que la plupart des personnes avec qui j’élabore des projets politiques réalisent ou reconnaissent que mon choix d’être sobre n’est pas simplement une préférence ou un dogme puritain et chiant. Ce zine est une tentative d’exprimer pourquoi je considère la sobriété comme une part fondamentale de mon anarchisme et de mon féminisme. »

Sommaire :

- Introduction

- Une note rapide sur les mots

- Masculinité, culture du viol et intoxication

- Oppression et anesthésie

- Libération de la jeunesse et sobriété

- Intoxication et vie sociale

- Intoxication et culture d’entreprise

- L’intoxication dans les communautés opprimées

- Intoxication et communautés radicales

- Intoxication et « autonomie » vs. responsabilité

- Histoire n°1

- Histoire n°2

- Conclusion : le commencement ?

- Postface