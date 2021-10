The Icarus Project (première parution : 2011)

Se faire mal

Hurting yourself



"L’auto-blessure est un comportement courant dans nôtre société. Seules quelques unes de ses formes sont vues comme problématiques. La honte empêche un échange ouvert sur les expériences. « Se faire mal » est un carnet de travail qui a pour but d’encourager la réflexion et de faire prendre conscience de différents aspects de l’auto-blessure dans une perspective non-coercitive, auto-compassionnelle, et de réduction des risques."