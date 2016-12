ZAD/NO TAV Entretien n°10

Marcel, paysan indéracinable



"Il y a un combat à mener, on est une pièce de ce combat. Une pièce qui ne doit pas lâcher, donc on ne lâchera pas. Si dans six mois les CRS nous viraient et mettaient les vaches à la route, si ça se passait comme ça, on verrait combien ça leur coûterait politiquement en face. Je ne pouvais pas dire ça en janvier 2012, mais aujourd’hui je peux le dire. On pleurerait peut-être ce jour-là, mais on ne serait pas mis en morceaux, on aurait juste passé des moments difficiles et on aurait fait ce qu’on avait à faire."

Entretien réalisé en janvier 2015 au Liminbout, hameau de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, chez Marcel et Sylvie.