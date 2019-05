Sur quelques vieilles questions d’actualité parmi les anarchistes, et pas seulement



Réflexions sur la violence et sur la pertinence ou non des revendications d’actions directes, particulièrement d’un point de vue anarchiste.

Mais quand on ne veut représenter personne, ni se poser comme contrepoids de quelqu’un, pourquoi diffuser des communiqués ? Si on pense que les actions offensives contre le pouvoir doivent de toute façon avoir pour horizon la révolution sociale et ne pas en être la parodie sous forme de lutte armée contre l’État (lottarmatismo), quel peut être le but d’une organisation armée spécifique ?