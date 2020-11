C7H16 : G la rage et je la garde



Quelques mois après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois et le déclenchement de la révolte incendiaire d’octobre-décembre 2005, le recueil de textes C7H16 réunissait des textes courts parus à l’époque sur internet, des extraits de fictions littéraires, une chronologie des événements et un street-CD.

Sommaire :

- Edito / G la rage et je la garde

- Chopé sur le net / La révolte fait rage...

- Nouvelle / Fonctionnaires en danger !

- Chopé sur le net / Ma cité

- Nouvelle / Juste un gamin qui grandit...

- Chronologie

- Extrait d’une nouvelle / Il fera si bon mourir

- Extrait d’une nouvelle / Au pied du fromager