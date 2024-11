Petites réflexions sur la décroissance

Brochure publiée en 2007 à Nancy, reprenant les articles d’un numéro de mai 2005 de la revue Le Pétroleur.

« La décroissance n’est pas qu’un slogan. C’est aussi un concept qui nous oblige à prendre en compte les limites physiques de la planète auxquelles nous nous heurtons. Elle nous contraint à une remise en cause de la notion de confort, de besoin.

La décroissance n’est pas une idéologie, elle est une nécessité absolue »

Sommaire :

- La décroissance, Groupe Marée Noire

- Ne devenons pas des automates ! Réapproprions nous notre autonomie

(introduction à une réflexion sur la technique), Gijomo

- Une autre foi en crise : le Progrès, Luce Fabbri

- L’informatique : une impasse ?, Gijomo

- Paroles anarchistes & Décroissance

- Développement durable ou décroissance ?

- Voyage et tourisme de masse, Thierry Libertad

- L’empreinte écologique, article tiré de Passerelle Eco

- Test : Calculez votre empreinte écologique

- Décroissance et végétarisme, André Sulfide

- « Tout doit disparaître ! », Mala(la)testa

- Néo-malthusianisme et décroissance, Thierry Libertad

- Bibliographie