Qu’est-ce que les écologistes ont à apprendre des luttes queer et vice-versa ? Pourquoi les personnes LGBTQI+, et leur culture, semblent si absentes des mouvements écologistes et pourquoi est-il fondamental de penser l’écologie depuis l’expérience des personnes minorisées ?

Ce texte écrit par Julien Didier, membre du cercle coeur de Mycélium et militant queer et ecologiste, cherche à explorer les croisements entre les luttes queer/LGBTQI+ et les luttes écologistes, nous invitant à nous rendre curieux.se.s et à élargir nos manières de penser la lutte « pour la défense du vivant ».

Avec des apports de la justice environnementale, de l’écoféminisme ou de « biologie queer », il nous invite à repenser les liens à tisser entre ces deux mouvements, tout en repensant la manière dont on parle de nature, du vivant, mais aussi de soin, de plaisir et d’activisme.