Qu’est-ce qu’on fout ? (2e partie)

Deuxième partie de l’adaptation du texte "La souffrance individuelle (et collective) est-elle un critère politique ?" de Chi-Chi Shi, paru en 2018, cette brochure vulgarise ce texte "trop universitaire et détaché du réel des luttes" pour aborder dans ce second volume différents sujets avec une approche plus hexagonale :

- La politique qui part du ressentiment et du trauma

- Soigner les symptômes, négliger les causes

- Souffrir = savoir ?

- Reconnaître les obstacles à la résistance collective

Il s’agit de la suite de "Qu’est-ce qu’on fout ? (1ère partie)".