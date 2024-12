Secrets et mensonges

« Comment est-ce qu’on se sent quand on garde des secrets ? Militant·e, proche, fermé·e, mal à l’aise, confus·e, puissant·e, inclus·e, privilégié·e, fort·e, paranoïaque, stressé·e, euphorique, en danger, malhonnête, exigeant·e ? Comment est-ce qu’on gère tous ces sentiments, comment est-ce qu’on vit avec ? Comment est-ce qu’on fait attention aux nombreuses conséquences de ce genre de vie et aux raisons inconscientes derrière nos choix ? […] Qu’est-ce qu’on garde secret et quand est-ce qu’on garde des secrets par envie plutôt que par nécessité ? »