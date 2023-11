Affaire "Lafarge". Les moyens d’enquête utilisés et quelques attentions à en tirer

Affaire "Lafarge". Les moyens d’enquête utilisés et quelques attentions à en tirer

Cette brochure fait suite aux 35 arrestations des 5 et 20 juin 2023, concernant notamment les actions menées contre l’usine Lafarge de Bouc-Bel-Air, le 10 décembre 2022. Elle décrit une grande partie des moyens d’enquête utilisés par les services de police français : ADN, empreintes digitales, vidéosurveillance, reconnaissance faciale, téléphonie, réseaux sociaux, renseignements, surveillance physique et technologique, perquisitions, gardes-à-vue, etc.

Sommaire :

- Organisation générale de l’enquête

- Moyens d’enquête à partir de données récoltées sur place

- Moyens d’enquête qui n’apparaissent pas à ce stade dans le dossier mais qui existent légalement

- Quelques réponses : pratiques à adopter

- Conclusion

- Glossaire

- Ressources