Et si la contraception n’était plus uniquement prise en charge par les mêmes personnes ?

Et si la responsabilisation dans le partage des risques et des plaisirs liés aux sexualités était l’affaire de toutes et tous ?

C’est depuis ces questionnements que ce livre vous emmène à la découverte de la contraception thermique. Une technique simple et réversible où un anneau bien placé suffit à maintenir les testicules au chaud en vue de bloquer la production des spermatozoïdes et ainsi de maîtriser sa fertilité.

La lecture de ce guide regroupant protocole, témoignages et manuel de couture devrait apporter bien des réponses à vos questions sur le sujet et, pourquoi pas, vous aider à vous y mettre !