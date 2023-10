Guide pratique sur l’endométriose et l’adénomyose

Guide pratique sur l’endométriose et l’adénomyose

En tant que personne atteinte d’endométriose et d’adénomyose, j’ai collecté un bon nombre d’informations durant des années d’errance de diagnostic et de soins.

Que ce soit en tant que militante, pote ou connaissance, on me demande souvent : Quels sont les symptômes ? Comment puis-je me faire diagnostiquer ? Y a t-il des soins qui existent ? Quels sont mes droits ? Y a t-il des aides financières ? Quels sont les collectifs mobilisés ? Avez-vous des ressources, de la documentation ?

Ces informations, encore peu connues, restent souvent inaccessibles, que ce soit par les soigné.es ou par les soignant.es.

J’ai donc rédigé cette brochure. J’espère que le document 1 donnera quelques clés de compréhension. Et pour celleux qui veulent approfondir la compréhension de certains termes scientifiques, le document 2 pourrait aider.

Cet écrit s’adresse particulièrement aux personnes ayant ces pathologies et/ou d’autres maladies chroniques, aux aidant.es et proches des soigné.es, aux soignant.es.

Cette brochure est issue de mon vécu de soignée, un condensé de recherches, d’échanges, d’examens médicaux, de soins et de démarches administratives réalisés. C’est un retour d’expérience non exhaustif.