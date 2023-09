Ce dossier revient sur un épisode méconnu de l’histoire de la Corée du Sud. Durant les années 1960 et 1980, des institutions furent créées dans le pays afin d’enfermer de prétendus « vagabonds ». Le but était de nettoyer les rues, notamment en vue des Jeux olympiques de Séoul de 1988. Ces institutions, par leurs cruautés et leurs manquements aux droits humains, peuvent être comparées à de véritables camps de concentrations. La plus célèbre d’entre elles se nomme le Brothers Home welfare center.

Pour relater ces faits, nous proposons ici la traduction par nos soins de deux articles de 2016 et 2022 du site états-uniens AP News, ainsi qu’un article de camarades militant·es anti-JO coréen·nes de Noolympic2018 de 2021.