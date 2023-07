"Cette brochure est une introduction à la culture de sécurité ainsi qu’a certains

outils numériques.

Elle a été écrite par des personnes ayant une petite expérience militante et une

connaissance, parfois limitée, dans le domaine de l’informatique. L’idée n‘était

pas d’écrire un manuel pointu, non non non, mais plutôt d’offrir la possibilité

aux personnes n’y connaissant rien de mettre un premier (ou un deuxième !) pied

dans ces sujets nébuleux.

Elle se base sur des formations qu’on a pu recevoir ou donner, sur notre

expérience personnelle, sur des échanges nombreux avec des personnes

concernées, mais aussi sur une bonne grosse bibliographie.

Elle s’adresse principalement aux militant-es de tous poils, mais elle peut être

utile pour toute personne s’interrogeant sur la protection de sa vie privée ou de

celle de son entourage.

Outre proposer des apports théoriques et des pistes de réflexions, elle a aussi été

créée dans l’optique de servir de support de formation pour des gens qui

aimeraient transmettre ces connaissances et compétences a des pair-es."

Vous pouvez télécharger en format brochure soit le chapitre 1 traitant de la culture de la sécurité, soit l’entièreté de la brochure.