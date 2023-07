"Le dernier pensionnat indien a fermé en 1996. Pendant des décennies, les survivant-es n’ont pas parlé de ce qu’ils et elles ont subi dans ces institutions. C’est seulement depuis trente ans que nous savons la violence infligée dans ces écoles industrielles. Oscar Kistabish, survivant Anicinape du pensionnat de St-Marc-De-Figuery, dit que les pires histoires ne sont probablement pas encore partagées publiquement.

Le régime d’apartheid avec les Autochtones fonctionne toujours aujourd’hui. […]

Ce zine est une collection de témoignages de survivant-es et de résultats de recherches sur les pensionnats et écoles indiennes, majoritairement collectés à partir des archives et rapports de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada. Toutes les photos d’archives proviennent de pensionnats québécois. […]

Ce recueil d’informations est en hommage aux mort’es et en l’honneur de tous ceux et celles qui ont lutté pour leur liberté et leur guérison des traumatismes infligés par le gouvernement, la police, les ordres religieux, et les enseignantes et enseignants laïques qui ont rendu possible les pensionnats indiens au Québec."