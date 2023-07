"Quel est le but de la mutuelle ?

On veut assurer un revenu minimum à toutes les personnes qui participent à la mutuelle sur la base

d’un partage régulier d’une part des revenus des membres qui en ont. L’idée c’était aussi de créer un espace où on se fait suffisamment confiance et où on peut parler ca$h en brisant le tabou et la honte pour pouvoir plus/mieux se soutenir concrètement, construire des solidarités matérielles entre les membres de la mutuelle (pour commencer) pas seulement en faisant tourner la tune mais aussi en se refilant les bons plans (de garants/logements/travail/santé etc.), en partageant ses compétences administratives/sa caisse/son canap, etc."

Ce zine revient sur le fonctionnement de la mutuelle TPGQIF de Paris.