L’industrie nucléaire aimerait beaucoup se faire passer pour écolo, elle voudrait aussi nous faire croire qu’elle n’est pas nocive pour les animaux non humainEs (voir même bénéfique !). Cette brochure propose un inventaire non-exhaustif des interactions entre animaux non humainEs et nucléaire. Spoiler : Les animaux prennent cher. Que ce soit en cas de catastrophes imprévues ou bien en temps « normal », l’industrie atomique leur fait subir la radioactivité mais aussi toutes sortes de pollutions chimiques, le réchauffement des eaux et le broyages des organismes aquatiques, ainsi que l’expérimentation animale et même l’implantation de giga-industries qui les exploitent. Mais parfois aussi, iels mettent à mal la sécurité des sites nucléaires…

La lutte antispéciste sera antinucléaire ! Et vice versa.