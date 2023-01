Le vélo et le feu Sur des incendies de véhicules de grandes entreprises et du corps diplomatique — et sur l’arrestation d’un compagnon anarchiste

Sur des incendies de véhicules de grandes entreprises et du corps diplomatique en 2022... et sur l’arrestation d’un compagnon anarchiste en juin 2022 en banlieue de Paris.

« Le 11 juin 2022 Ivan se faisait arrêter au petit matin par la SDAT, accusé de six incendies de véhicules. Ces incendies ont tous été revendiqués en ligne, la plupart menés en solidarité avec d’autres anarchistes dans le monde. Ce cas de répression étatique, comme beaucoup d’autres, nécessite une réponse, mais nécessite aussi qu’on y réfléchisse. Ce qui nous intéresse c’est les circonstances de son arrestation : une mise sous surveillance étroite pendant des mois, et une mise en cause fondée principalement sur une vidéo prise par l’interphone d’une clinique. Une pression, sous forme d’interrogatoires, exercée sur ses proches ; et sur lui-même, avec le blocage de son courrier des mois durant. L’attitude du compagnon face à la répression nous semble aussi intéressante : il ne collabore pas avec la justice, mais affirme être anarchiste et partager tout acte allant contre l’État et le capital. »

Sommaire :

- Introduction

- De juin à novembre 2022, des nouvelles d’Ivan depuis son arrestation jusqu’aux dernières infos depuis la prison de Villepinte

- Lettre de Damien sorti de détention : comment les flics enquêtent

- Communiqués des actions dont Ivan est accusé

- Actions en solidarité avec Ivan

- Quelques premiers éléments du dossier d’enquête

- Solidarité révolutionnaire