L’endométriose nous casse les ovaires

« L’endométriose est une maladie que l’on connaît très mal mais dont on parle beaucoup. Comme plein de difficultés liées aux personnes à utérus, tout le monde a un avis dessus, et celui du corps médical est souvent foireux. Ce que vous allez lire est une histoire (très) personnelle ayant, je l’espère, un intérêt général, ou au moins un but informatif. C’est un récit sorti de moi, donc parfois haché et rébarbatif. Il a cependant le mérite d’illustrer un parcours frustrant mais tellement banal. »

Sommaire :

- Pause d’hormones

- Un diagnostic mais pas de réponses

- Tentative homéopathique

- Le retour des hormones

- Désinformation

- Retour de bâton

- Enchaînées à la douleur

- Edit 2022

- Sources