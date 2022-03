Entre deux feux

Recueil provisoire de textes d’anarchistes d’Ukraine, de Russie et de Biélorussie à propos de la guerre en cours (mars 2022)



Ce recueil de textes et interviews d’anarchistes d’Ukraine, de Russie et de Biélorussie à propos de la guerre en Ukraine a été produit en février-mars 2022. L’ensemble des textes ont été publiées sur le site du collectif anarchiste Crimethinc.

Sommaire :

- Entre deux feux.

Des anarchistes de la région ukrainienne à propos de la menace de guerre imminente (février 2022)

- Anarchistes et guerre

Perspectives anti-autoritaires en Ukraine (février 2022)

- Contre les annexions et l’agression impériale

Déclaration d’Action Autonome en Russie (28 février 2022)

- Entretien avec le Comité de résistance à Kyiv

Une coordination anarchiste dans l’Ukraine sous les bombes (1er mars 2022)

- Combattant anarchiste, sur l’attaque russe

(1er mars 2022)

- Vue d’Ukraine, vue de Russie

Un exilé du Donbass et un révolutionnaire en Russie racontent leurs histoires (5 mars 2022)

- Actions radicales contre la guerre

En Russie et en Biélorussie (7 mars 2022)