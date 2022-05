Petit guide pour une médecine conviviale

Notre système de santé présente une forte dépendance à l’industrie, au prélèvement de matières premières, à l’énergie, et surtout à une idéologie technoscientifique désautonomisante. En réaction fleurissent de nombreuses médecines "alternatives" (ou se présentant comme telles), que certain-es taxent de charlatanisme.

Cette brochure propose de s’interroger sur ce que signifie un "savoir" dans le domaine de la santé, de donner des pistes pour construire de nouvelles connaissances et des soins qui nous correspondent. Elle entend démontrer qu’on peut être tout à fait sérieuseux en proposant une plante plutôt qu’un cacheton. Elle espère également offrir quelques pistes pratiques pour des patient-es et soignant-es, "professionnel-les" ou non, afin de choisir des options efficaces dans des pathologies courantes, tout en évitant les accidents.