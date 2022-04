Motocyclistes au RSA



"En Europe, la moto est majoritairement vue comme un loisir mécanique coûteux (ou une nuisance selon les points de vue). D’autres envisagent son côté pratique pour aller travailler dans les centres-villes surchargés. De ce fait, elle est utilisée massivement dans les « pays en développement », malgré un code de la route, une formation et un état des chaussées bien moins adaptés qu’en France. Sa pratique n’est donc a priori pas incompatible avec de faibles revenus. De même, tandis que nous rechignons à faire du vélo au quotidien en invoquant le mauvais temps, les pays nordiques l’utilisent largement. Nous essaierons donc ici de nous demander la raison de nos choix de mobilité en les comparant par exemple à ceux d’autres cultures.

L’objectif de cette brochure est d’appréhender les avantages et inconvénients de la moto – entre autres outils de mobilité – pour déconstruire notre rapport passionnel à l’automobile. Les aspects économiques, notamment, pourraient permettre d’identifier des manières de redonner autonomie de mouvement et d’action à des personnes dans la précarité financière. Le rapport à l’écologie dans le domaine des transports, source majeure de brouhaha médiatique et politique dont nous sommes tout·es les riverain·es excédé·es, sera lui aussi abordé.

Enfin, quelques indications pratiques sur comment s’équiper, s’autonomiser dans la réparation et l’apprentissage, lorsqu’on a plus de temps que d’argent à donner à un assureur ou un·e garagiste. Et comme la moto n’est pas une fin en soi, nous essayerons de trouver des pistes pour identifier des nouveaux moyens de déplacements appropriables et abordables par tout·e un·e chacun·e."