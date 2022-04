Leur écologie est un désastre, déconnectons la !



Manifeste de la Chose (Coordination Hétéroclite pour l’Occlusion des Systèmes Électriques)

La Chose s’attaque à EDF, à son ordre électrique, ses infrastructures et sa propagande verte. Nous cherchons à nous réapproprier ce qui, au cœur même de nos vies, est contrôlé et géré par la force de l’État et du capital. Les réseaux électriques sont indispensables à leur suprématie et à toutes les dominations qui en découlent. Nous voulons fouiner, creuser, enquêter, pour anticiper les projets destructeurs que les aménageurs de l’énergie cachent le plus longtemps possible. Nous exposerons leurs abus, leurs déboires et nous fracturerons leur communication rassurante. Nous leur ferons savoir que nous les voyons. ’Que nous ne les laisserons pas continuer sans vergogne leur délire techno-mégalo-maniaque. Parce qu’elles sont partout, les infrastructures sont faibles et indéfendables : pylônes, transformateurs, compteurs et concentrateurs Linky, antennes 5G, aucun de ces nœuds énergétiques ne peut tenir sans le consentement de la population.

Sommaire :