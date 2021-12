Sabotage d’un poste électrique

« Jamais les fées ne seront électriques »



La revendication du sabotage d’un parc électrique en Ardèche développe quelques éléments critiques du "monde électrique".

« S’en prendre aux infrastructures est une garantie bien plus importante pour que le monde électrique cesse de nous accaparer et de nous imposer son règne de vitesse.

Débrancher ce monde électrique, c’est alors révéler l’ampleur de ce qu’il touche et régit.

Débrancher ce monde électrique, c’est prendre acte qu’il est de plus en plus difficile d’agir et de penser par nous même en dehors de son emprise et qu’il devient alors de plus en plus important de le faire.

Débrancher ce monde électrique, c’est tenter de créer une réaction en chaîne, touchant l’ensemble des infrastructures et des choses qui fonctionnent grâce à l’électricité (réseaux numériques, de communication, bancaires, étatiques, industries et entreprises, infrastructures militaires et policières…).

Débrancher ce monde électrique, c’est nous en prendre au mythe de l’énergie propre qui se cache derrière le nucléaire.

Débrancher ce monde électrique, c’est tenter de faire un pas dans l’inconnu. »