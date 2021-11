infokiosques.net

Amsterdam (Pays-Bas) : Anarchist bookfair les 27 et 28 novembre 2021



mis en ligne le 31 octobre 2021.

Nous voilà de retour pour le 5e Anarchist Book Fair d’Amsterdam ! Il aura lieu cette année les 27 et 28 novembre 2021, au Dokhuis (Plantage Doklaan 8, Amsterdam). Oui, cette fois il y aura deux jours complets de stands et d’ateliers de collectifs anarchistes des Pays-Bas et d’autres pays alentours. Ça va être super !

L’an passé, nous avons vécu plusieurs challenges pour les questions d’organisation politique, mais ça nous a permis simultanément de développer des réflexions sur les capacités de résilience des mouvements de résistance et sur l’expansion florissante de la pensée radicale. Nous voulons que l’Anarchist Book Fair serve à renforcer, mobiliser et apprendre de cette résistance bourgeonnante, ainsi qu’à étendre notre réseau de camarades et de combats communs.

Apprenons à détruire les systèmes capitaliste, patriarcal, colonial et écocidaire qui dominent le monde. Le savoir est une arme, après tout ! Cherchez-vous des camarades ? Venez à l’Anarchist Book Fair d’Amsterdam ! Cherchez-vous des livres et zines anarchistes ? Nous aurons tout cela et bien plus : vêtements, badges, éditeur-ices, distros, ateliers, conférences, et bouffe vegan !

Plus d’infos prochainement sur notre site !

Vous voulez participer ? Nous cherchons toujours des gens pour organiser ces deux jours. Motivé-e ? Contactez-nous par mail [en néerlandais ou en anglais] !

anarchistbookfairamsterdam@@@riseup.net

anarchistbookfairamsterdam.blackblogs.org