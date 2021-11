infokiosques.net

Porto Alegre (Brésil) : Xe foire du livre anarchiste, du 26 au 28 novembre 2021



mis en ligne le 19 novembre 2021.

Nous invitons tout le monde à participer à l’ouverture de la Xe foire du livre anarchiste de Porto Alegre !

Notre passage dans le monde, en tant qu’anarchistes, doit laisser une empreinte qui garde allumées deux volontés fondamentales pour vivre sans oppressions : détruire l’État, et construire une vie sans toutes sortes de tyrannies et de dominations. Reconnaissant que l’État, sur ce continent, signifie une institution qui se justifie dans l’omission permanente, le mépris et l’assimilation ultérieure de toute autre forme de coexistence collective, c’est-à-dire dans l’effacement progressif de toute possibilité.

Dans un scénario où ces diminutions des possibilités de lutte contre la normalité imposée annoncent une rechute dans la tromperie collective des élections et de la sortie institutionnelle, quelles sont nos actions en tant qu’anarchistes pour provoquer un scénario différent ?

Nous avons l’intention de susciter le débat et l’action sur le contexte actuel depuis la provocation anarchiste, au-delà de la polarisation gauche-droite, car notre horizon est loin de tout désir de pouvoir et de gouvernement, et nous croyons que pour toute construction de société libre, il est indispensable d’accorder une attention nécessaire au point névralgique : la destruction de la domination. Loin d’avoir des réponses préétablies, nous interpellons tout le monde avec des questions :

- Quelle est la position anarchiste face au contexte actuel de résurgence politique massive de l’extrême droite, de l’entonnoir entre cet extrême et les gauches, dans certains endroits tout aussi totalitaires, et dans d’autres assurément passifs ?

- Quelle est la position anarchiste face à la mondialisation des "problèmes sociaux" à partir de la pandémie du nouveau coronavirus, entre les ennemis de toujours et les "nouvelles normalités" ?

- Quelles actions combatives et immédiates estimons-nous nécessaires et possibles pour un horizon d’actions anarchistes qui propagent la possibilité d’une vie sans autorité, sans domination et sans exploitation ?

Programme des trois jours :

Vendredi 26 novembre / Brooklim, viaduc de João Pessoa

19.00 - Ouverture de la Xe foire du livre anarchiste de Porto Alegre

Tour de conversation et de débat : l’horizon anarchiste.

Samedi 27 novembre - Siège de l’École de Samba Acadêmicos da Orgia, Av. Ipiranga 2741.

09.30 - Yoga pour subversifs

10.30 - Bora ? Anarkia na Estrada

11.15 - Techniques de défense personnelle à partir du Jiu-Jitsu

12.30 - Pause déjeuner avec le Restaurant Antispéciste Aurora

(Pendant la pause, on projettera le premier "bloc de vidéos" d’Antimídia : une session sur l’abolitionnisme pénal avec les vidéos Pour la fin de la police et Pour la fin des prisons.)

14.30 - Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto. Un échange d’idées sur la domination, l’emprisonnement, le racisme et la lutte contre les prisons. Conférence vidéo depuis Bahia.

16.00 - Présentation des brochures La société contre l’État, de Pierre Clastres, A sociedade afluente original, de Marshall Sahlins, et Les fondements de la civilisation d’Editora Contraciv.

17:00 - Présentation du livre Vivre l’utopie de la Barricada de Livros, depuis le Portugal.

18:00 - Tour de conversation : Santé et maladie comme justification pour le conditionnement social, avec l’Equipe de Urgências e Emergências. .

19:00 - Deuxième "bloc de vidéos" de l’Antimídia : séance décoloniale avec Brûler les églises et renverser les statues et Pour la fin du Brésil.

19:30 - Concert avec : Revolta, (R)existência Miserável, Xirupank, Crua, et depuis Santa Maria : Cunumi e Esmurrugador.

Les activités suivantes auront lieu en permanence tout au long de la journée :

- Tables de publications et de créations anarchistes.

- Solidariedade A flor da Pele. Flash Tattoo

- Espace de formation aux premiers secours avec des matériaux DIY (réanimation cardiovasculaire et préservation des voies aériennes).

- Exposition de photos d’Alass Derivas : Barricades, révolte et résistance contre le racisme multinational du capital.

- Pirata de Prata. Fliperama Itinerante.

- Activités pour les enfants.

Dimanche 28 novembre - Praça do Aeromóvel, Gasômetro.

10:30 - Présentation du livre Huye hombre, huye. Diario de un preso FIES, de Xosé Tarrío.

11:00 - Présentation de la brochure Mémoire combative des Edições Crônica Subversiva, par A. G.

Les activités suivantes auront lieu en permanence tout au long de la journée, de 10h à 19h30 :

- Tables de publications et de créations anarchistes.

- Foire des graines créoles.

- Exposition de photos d’Alass Derivas : Barricades, révolte et résistance contre le racisme multinational du capital.

- Activités pour les enfants.