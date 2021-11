À la poubelle le recyclage !

Une brochure contre l’hégémonie du recyclage



« Poubelle jaune, poubelle verte, poubelle bleue... À grands renforts de sermons, on nous chante les louanges d’une "citoyenneté moderne" associée à un geste : le tri des déchets, considéré comme la garantie de sauver une planète dégradée de toutes parts. Mais les choses sont-elles si simples ? (...)

Dans de nombreux espaces, endroits, dire que l’on est contre, voire même anti-recyclage, peut être incompris. L’idée de se positionner comme tel est un peu "provoc’", mais dans l’idée de susciter un débat, une discussion autour de cet éco-geste, rarement remis en question.

Le fait de devoir recycler serait une évidence, une hégémonie, et rencontrer des personnes se positionnant contre cette idée interroge. »

Sommaire :

- Histoire du recyclage

- L’industrie du recyclage (Le recyclage, complice de la culture du « tout-jetable » / Le travail fantôme / La Chine ne voulait plus être la poubelle du monde / Déferlement de déchets plastiques en Asie du Sud-Est / Les « pays en voie de développement » se rebiffent / Constat amer / Et le recyclage, ce n’est pas si simple… / Le Système technicien et le recyclage / Mauvaise foi industrielle… et politicienne)

- Ecolabel (PEFC Gardien de l’équilibre forestier financier / Le PEFC est le « verdissement » du pillage des forêts primaires)

- Tactique sournoise (Le mensonge du colibri / La désillusion d’une start-up de l’économie circulaire)

- Anecdote

- Astuce

- Autogestion des déchets ?

- Bibliographie & filmographie