Polyalgies

Le début de la fin des haricots, vol.2



« Texte écrit à l’origine en 2019, il a été rédigé dans le but de faire un retour critique sur le modèle polyamoureux, à une époque où j’aurais bien eu besoin d’en trouver. Il fait suite au texte Le début de la fin des haricots. L’idée ici n’est pas de se placer en spécialiste du sujet, mais de partager un vécu. »

Sommaire :

I. La volonté de sortir de la monogamie, l’origine du polyamour

II. Tout le monde peut-il être poly ?

III. Médias mainstream et polysexytude

IV. Santé mentale et domination masculine

V. Domination masculine et polyamour

VI. Peut-on être féministe et avoir des relations épanouissantes avec des mecs cis ?

VII. Rupture de sororité féministe ?

Bibliographie/et plus si affinités