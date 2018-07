Le début de la fin des haricots

Un retour exclusif sur la non-exclusivité plutôt à l’usage des meufs



J’en ai ras le bol de réfléchir à nouveau, encore et toujours à ce terme et ce concept de relation libre, qui pourtant a déjà été tellement usé dans différents textes, discussions. D’autant que ça me gonfle quand les rapports de séduction prennent de la place dans les dynamiques collectives.

Sommaire :

- Vers une définition propre à chacun

- Les envies divergentes ou le début de la fin des haricots

- Le personnel est politique, ok, mais à quel prix ?

- Et l’individualisme nombriliste, on en parle ?

- Misère, mais comment faire ?