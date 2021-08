infokiosques.net

Bruxelles : programme d’Acrata en septembre-octobre 2021



mis en ligne le 25 août 2021.

Jeudi 16 septembre 2021, à 19h

Discussion sur la situation du compagnon Boris et sur les luttes « contre l’ensemble des ondes »

Des compagnon.ne.s participant à Kalimero, caisse de solidarité avec les prisonnier.e.s de la guerre sociale, viendront nous parler du compagnon Boris qui est incarcéré depuis septembre 2020, accusé d’attaques contre la technologie 5G et plus. En juin 2021, Boris écrit depuis la prison : « Ce n’est pas uniquement contre la technologie 5G que j’ai agi. C’est l’ensemble des ondes (2G, 3G, 4G) contre lesquelles je lutte. Le techno-totalitarisme impose ses plans macabres à toute vitesse, renforçant et améliorant ses infrastructures déjà existantes. Bien sûr la 5G va nécessiter l’installation d’une multitude de mini antennes partout pour accélérer les flux de données d’informations et ainsi permettre par exemple de connecter chaque objet du quotidien. Ôter toute autonomie aux individus, les rendre esclaves des machines tout en les espionnant à des fins commerciales ou autres (auto-isolement, exploitation à domicile avec le télétravail, abandon de contact tactile entre nous, omniprésence des écrans petits et grands dans nos vies), c’est l’avenir proche qui se dessine, la dystopie en marche. »

Au moment d’écrire ces lignes, Boris se trouve dans le coma après que la cellule où il dormait a pris feu le 7 août. Les compagnon.ne.s de Kalimero feront le point sur la situation de Boris, ainsi que sur les luttes qu’il porte.

Jeudi 23 septembre 2021, à 19h

Présentation de livre "Opération Vasectomie : histoire intime et politique d’une contraception au masculin" (2021, Elodie Serna, Libertalia)

Avec l’autrice du livre, nous questionnerons les différentes facettes de la contraception masculine, et plus particulièrement la vasectomie. En faisant un tour historique, nous aborderons l’exécrable eugénisme des années 1910-30, la pratique clandestine des anarchistes en France pour prendre une part active à la contraception dans leur vie intime, la vasectomie de masse et les stérilisations forcées des années 1950-80, pour arriver à la médicalisation, la mercantilisation (style « Vasectomy Days » aux USA) et la libéralisation d’aujourd’hui.

On abordera aussi quelques perspectives de lutte : quelle place laissons-nous à la médicalisation dans nos vies et comment dépasser ces nouvelles camisoles ? Et si la responsabilité partagée de la contraception est le strict minimum pour les hommes cis-hétéro, comment pouvons-nous aller vers la destruction des structures de domination, vers la révolution sexuelle et sociale ?

Jeudi 7 octobre 2021, à 19h

Projection du film "Troop Zero" (2019, Bert & Bertie, VO en anglais, sous-titres en français)

Le film nous transporte dans les années 1970, dans un camping résidentiel en Géorgie, aux USA, et raconte l’histoire d’une poignée de jeunes ados qui, dans leur volonté d’être elleux-mêmes, s’affrontent aux normes de la féminité et de la masculinité, à celles des enfants sages et dociles et d’appartenance à un groupe. Pour envoyer un message vers les étoiles et faire entendre leur voix, des jeunes s’unissent, s’éclatent et se confrontent entre elleux afin de prendre leur place. Une plongée dans l’univers de l’époque, en passant par les « talent show », le disque d’or de Voyager et les Birdie Scouts.

Appel à dons !

Pour notre nouvelle section « Very Bad Kids », nous cherchons des livres accessibles aux enfants (et autres catégories de gens qui n’ont pas laissé mourir l’enfant en elleux) qui sont COOL ! Des livres qui montrent une diversité de genres, de couleurs de peaux, de physiques, de caractères, et qui visibilisent les luttes et les modes de vie émancipateurs et libératoires.

Programme à télécharger sur papier et à diffuser (merci !) sur Indymedia-Bruxelles.

Salutations anarchistes.

Bibliothèque anarchiste Acrata

32, rue de la grande île,

1000 Bruxelles

Belgique

acrata@@@post.com

https://acratabxl.wordpress.com/

Ouvert le jeudi de 17h à 21h, et le samedi de 15h à 18h