infokiosques.net

Paris : fête du livre des éditions Noir et Rouge les 3 et 4 juillet 2021



mis en ligne le 26 juin 2021.

Fête du livre, des livres qui font réfléchir, qui meublent et façonnent les neurones.

C’est à Paris, dans une impasse ! Tout un programme !

Fête du livre

Le samedi 3 juillet, de 10 heures à 18 heures

Le dimanche 4 juillet, de 10 heures à 16 heures

EDMP, 8 impasse Crozatier, 75012 Paris

Métro Faidherbe-Chaligny (ligne 8) ou Gare de Lyon (lignes 1 et 14)

Des milliers de livres neufs et d’occasion.

De la BD, des romans, des essais, des livres d’art, d’histoire et de politique.

Parfois rares, épuisés et introuvables, à prix d’occasion !

Et aussi les livres de Noir et Rouge : La fascinante démocratie du Rojava, les trois tomes de La CNT dans la révolution espagnole, etc.

Avertissement : pour une bonne tenue de cette fête du livre, nous appliquerons des mesures sanitaires appropriées et les visiteurs seront invités à les suivre (Pport de masques obligatoires, etc).

https://editionsnoiretrouge.com/