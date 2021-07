Blabladn

De l’ADN théorique à son nettoyage pratique : en savoir plus pour éloigner les flics



"Voler des bonbons à volonté et jamais se faire péter, enfin savoir si c’est une bonne idée de laisser ses vieilles grolles trainer quand on va en chourrer d’autres, pouvoir différencier à l’odeur acétone et jus de pomme, enfiler des gants sans les éclater...

Si, pour toi, la liberté est une lumière, voire un espoir.

Car, partout, tous les miradors doivent choir.

S’il t’arrive de murmurer dans le noir : Les keufs c’est vraiment tous des batards.

Ce livret te tend les mains, saisis-t-en et use le bien !

Bibi, Patou et Sacha vont te filer (presque) tous les bons tuyaux pour que tu laisses pas trainer par mégarde un bout de peau malheureux ou un cheveu esseulé qui feraient la joie des sombres âmes qui hantent les tribunaux.

Pourquoi sont-illes si méchants et comment font-illes ? SIR ? ADN ? PCR ? Ça se boit la Javel ?"