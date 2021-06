infokiosques.net

Caen : parution de "Soleil Noir" n°2, bulletin apériodique anarchiste (mai 2021)



mis en ligne le 19 juin 2021.

Si notre soleil est noir, c’est parce qu’une tâche se pose chaque jour sur notre cornée, là, troublant notre idéal : domination, oppression, exploitation. L’ombre pesante du pouvoir et de l’autorité vient obscurcir notre goût insatiable de vivre et notre désir de liberté et d’égalité.

Soleil Noir devient pour ce second numéro une aventure collective. Pour autant, vous ne trouverez ici ni le Nous d’une position – d’un Parti pas si imaginaire que ça par exemple –, ni celui d’une Organisation, mais des textes, des analyses, des infos qu’il semblait important de mettre en circulation. Souvent glané dans des revues amies, ou rédigé par nos soins ou collectivement dans des assemblées ou des collectifs, tout ce « fatras » cherche à « éclairer » les situations que nous vivons, à alimenter nos révoltes et nos désirs de détruire ce vieux monde.

Si Soleil Noir n’est pas écrit à partir d’une position homogène et monolithique, il n’en demeure pas moins que notre « rédaction » partage de réelles affinités. Loin des poses militantes, pragmatiques ou radicales, et du goût consensuel de la composition politique, l’aventure vise à renouer avec un anarchisme autonome des structures politiques et syndicales, participant à son humble mesure à combattre ce monde d’exploitation et de dominations.

Chaque participation est le fruit de réflexions individuelles ou collectives, mais ne vise en rien à refléter une position commune et consensuelle à l’ensemble des contributeurs et contributrices. Vous pouvez vous-même proposer des contributions en nous envoyant des textes ou en nous contactant pour nous rencontrer.

Ce bulletin ne se veut pas un outil de promotion de l’anarchisme ou de propagande, comme les aiment les idéologues et les publicitaires de tout poil, encore moins un outil d’expertise comme les affectionnent les sociologues, économistes, enquêteurs-militants et conseillers scientifiques. C’est le parti pris de diffuser des textes et des analyses souvent éparpillés dans des fanzines, des revues, des journaux ou sur le net, d’y ajouter informations et analyses personnelles, le parti-pris de participer à partager ces éléments hors du « milieu radical », et de tout ce qu’il peut parfois avoir de clos.

Le bulletin est diffusé en format papier et numérique. Son impression papier comme sa diffusion de la main à la main sont vivement conseillées, pour alimenter vos infokiosks ou vos lieux de diffusion (squats, locaux, librairies).

(Extrait de l’édito de Soleil Noir n°2, Caen, mai 2021, A4, 48 p.)

Contact : soleilnoir-caen_at_riseup.net

Télécharger le n°2 ici.

Le n°1 de juillet 2020 est toujours disponible en téléchargement.