infokiosques.net

Parution de Rhizome n°6



mis en ligne le 7 juin 2021.

Rhizome est un journal anarchiste pour diffuser la résistance contre le génie génétique et son monde. Le numéro 6 n’est pour l’instant disponible uniquement en français, ici en PDF.

On peut aussi télécharger les précédents numéros ici :

rhizom.noblogs.org.

Nous pouvons aussi envoyer des exemplaires papier.

Contact : rizom@@@immerda.ch

Au sommaire du n°6 :

- Editorial : le champ du contrôle continue de s’étendre

- Appel à traductions

- "On achève bien la paysannerie" : Perturbation du forum toulousain de la robotique agricole

- Trans ne veut pas dire transhumain

- Comment le maïs OGM détruit l’autonomie des communautés paysannes aux Philippines

- Quelques actions contre la technologie et la destruction du vivant

- La théorie du bout-de-viande

- Swiss future farm 5G : mauvaises ondes sur l’agriculture suisse

- Penser aux degrés. Ne plus être capable de penser un autre monde possible

- nosfuturs.ch : nouveau site de critique de la technologie

- Lectures conseillées : Les êtres vivants ne sont pas des machines / La planète des clones / Guerra alla natura

Bonne lecture !