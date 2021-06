Pour une histoire de l’anti-impérialisme anarchiste



Dans ce texte datant de 2001, Lucien van der Walt donne plusieurs exemples de luttes anti-impérialistes auxquelles les anarchistes ont participé, sur plusieurs continents à travers la planète.

« La tradition de lutte contre l’impérialisme est ancienne parmi les anarchistes, elle remonte à l’aube du mouvement, dans les années 1860-1870, et se poursuit aujourd’hui encore. De Cuba à l’Égypte, à l’Irlande, de la Macédoine à la Corée, à l’Algérie et au Maroc, le mouvement anarchiste a payé de son sang son opposition à la domination et au contrôle colonial et impérialiste. »