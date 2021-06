« Mais vous, vous proposez quoi ? »

Luttes contre le nucléaire et sa gestion des déchets



« Fatalement, deux fois sur trois, lorsqu’on dit qu’on s’oppose au stockage des déchets nucléaires à Bure, on nous oppose la question "mais quelle alternative vous proposez ?". Cette brochure part de cette question. (...)

En vérité personne n’a de solutions, ni vous, ni nous, ni eux ! Et lorsqu’on a pas de solutions, on arrête les frais, on se pose et on réfléchit à la réponse. Sinon on continue à accumuler les erreurs et on accentue le problème qu’on prétend résoudre. Arrêt immédiat et total du nucléaire ! »