infokiosques.net

Nouvelle parution : "Retour sur la Foire du Livre Anarchiste, Marseille 2019"



mis en ligne le 8 mars 2021.

Ce livre revient sur l’ensemble des discussions tenues lors de la Foire du livre anarchiste qui a eu lieu à Marseille les 21 et le 22 septembre 2019. Le programme de la foire en est retracé avec les présentations de ces livres : Face à face avec l’ennemi, Severino Di Giovanni et les anarchistes intransigeants dans les années 1920 et 1930 en Amérique du Sud et Incognito, Expériences qui défient l’identification, les débats sur les thèmes suivants : « Restructuration du pouvoir et perspectives anarchistes » (Alfredo M. Bonanno), « Autour de la révolution syrienne et de l’intervention anarchiste » et la discussion qui suivi la projection du documentaire « Anarchistes en Russie, Ukraine et Biélorussie ».

S’appuyant sur les transcriptions des interventions, nous voulons ainsi laisser une trace écrite de cette expérience. Tout d’abord pour inclure dans nos débats les compagnonnes et compagnons qui, pour des raisons répressives, n’ont pas pu être présents en personne lors de ces journées. Mais aussi parce qu’il n’y avait pas eu lors de la foire, la possibilité d’assurer une traduction générale des débats, et cette publication, qui paraîtra aussi en italien et en anglais, veut en quelque sorte combler ce manque. Pour finir, nous espérons avec ces quelques textes inscrire des contenus qui nous sont chers dans une continuité, permettant d’alimenter des réflexions au-delà et en dehors de ces deux journées.

Editions L’Impatience, Décembre 2020.

Disponible en français, italien et anglais.

Format A6, 120 pages, 4 euros.

https://impatience.noblogs.org/

Contact : impatience[a]riseup.net